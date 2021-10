Una Bugatti Chiron distrutta dalle fiamme va all'asta, ma il prezzo rimane altissimo

La Bugatti Chiron è una delle auto più rare nel panorama dell’automobile. Nonostante la casa francese abbia intenzione di costruirne 500 esemplari, per adesso ne sono in circolazione circa 300, ognuna con un prezzo di 2,4 milioni di euro. E se cercate nel mercato dell’usato troverete anche questa Bugatti Chiron distrutta dalle fiamme.

A differenza delle auto comuni, la Bugatti Chiron mantiene un valore altissimo anche in queste condizioni critiche, quindi non vi aspettate di portarla a casa allo stesso prezzo di una berlina di lusso. La Chiron rossa che vedete si trova in Florida presso Copart, e presenta ingenti danni nella zona frontale che interessa il passaruota anteriore e parte del lunotto, e altri danni minori sulla portiera sinistra, dovuti alle fiamme innescate da una Molotov lanciata contro la vettura, che a quanto pare apparteneva ad un artista hip-hop d’oltreoceano.

A prima vista non sembra un danno tanto grave, ma non vi abbiamo ancora detto che nella zona anteriore sono andati in fumo parte dei cablaggi del cruscotto, ma le fiamme hanno danneggiato soprattutto la struttura in fibra di carbonio che sostiene la sospensione anteriore. Questa combinazione di danni è bastata perché il venditore definisse la vettura “totaled”, ossia distrutta, da buttare, troppo danneggiata per pensare ad una ricostruzione (lo stesso che è successo con la Porsche Cayman Taxi distrutta contro le barriere al Nurburgring). E non abbiamo dubbi a riguardo, se pensate che un solo gruppo ottico costa 30,000 euro, mentre la manutenzione completa della Bugatti Chiron costa come due Ferrari.

Copart ha quindi deciso di mettere all'asta la vettura perchè se ne possano recuperare le parti ancora in buono stato, ma Royalty Exotic Cars ha visto le cose in maniera diversa. Nel video in apertura scopriamo infatti che la compagnia leader nell’affitto di supercar all’interno degli Stati Uniti è intenzionata a comprare la vettura, nonostante lo stato in cui si trovi.

La compagnia ha già provato ad acquistare la vettura per 1,2 milioni di dollari, ma Copart non ha accettato l’offerta, mantenendo la propria scelta di mettere all’asta la vettura al miglior offerente, con un prezzo di acquisto stimato attorno ai 345,000 dollari, circa 300,000 euro cambio attuale.

Royalty Exotic Cars non perderà l’occasione di portarsi a casa la vettura, anche perché ha già rimesso in sesto altre vetture Bugatti, e hanno messo in conto che anche con una riparazione da un milione di dollari, la vettura messa in vendita garantirebbe comunque un guadagno di un ulteriore milione rispetto a quanto speso. E voi la comprereste una Chiron incendiata al prezzo di una Lamborghini Aventador?