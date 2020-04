Bugatti Chiron: la chiave speciale per sbloccare la velocità di 420Km/h

La Bugatti Chiron porta con sé molti segreti, alcuni di questi non sono noti a tutti. Per questo motivo il brand di lusso ha realizzato alcuni affascinanti video dove rivela al grande pubblico la sua hypercar da oltre 3 milioni di euro. La Chiron può portare la velocità massima a 420Km/h, ma per farlo c'è un iter preciso da seguire.

Per sbloccare quella che Bugatti chiama Speed Mode è necessaria una seconda chiave. La serratura è collocata nello spazio tra il sedile del guidatore e la portiera. Una volta inserita e girata la chiave si attiva la Speed Mode. Solo allora questa bestia francese viene evocata in tutta la sua potenza.

Senza chiave, a Speed Mode disattivata, la velocità massima della Bugatti Chiron si ferma alla "modesta" soglia di 380Km/h.

Quando si richiede alla vettura di entrare in Speed Mode, il software di bordo effettua prima un check generale per capire se è possibile farlo in piena sicurezza. Fondamentalmente la Bugatti Chiron cerca di capire se tutti i componenti sono al massimo, o se ci sono parti importanti della vettura che rischiano di essere usurate e creare un pericolo. Ad esempio uno degli elementi più importanti, tra quelli presi in considerazione, è la data a cui risale l'ultimo cambio dei pneumatici.

La necessità di gestire tanta potenza è uno dei motivi per cui queste hypercar hanno costi di manutenzione semplicemente allucinanti. Soffermiamoci proprio sui pneumatici. Grazie alla testimonianza del collezionista Manny Khosbin sappiamo che Bugatti impone il cambio dei pneumatici ogni 4 anni, e che questo costa 38.000$.

Trovate il video sul funzionamento della Speed Mode in apertura. Tutti gli episodi di "How to... Bugatti" vedono la partecipazione straordinaria del leggendario pilota Andy Wallace — che proprio su una Chiron aveva raggiunto i 482Km/.