È questa la Bugatti Chiron più brutta al mondo? Ecco perché ha questo colore

Di Bugatti dalle tonalità particolari ne abbiamo viste diverse, tra cui la recente Bugatti Divo in tinta rosso bordeeaux opaca. Non tutte le supercar di Molsheim possono essere però così belle, poiché c’è sempre qualcuno pronto a distinguersi dal resto del mercato con Bugatti che, anziché meravigliare, fanno quasi rabbrividire.

Gli YouTuber di The Triple F Collection hanno infatti richiesto la personalizzazione di una Bugatti Chiron con wrappings verdi sopra la verniciatura originale Atlantic Blue, dando vita a un misto tra le due tonalità che non convince affatto. A ciò si aggiunge lo sketch con firma di BDD – membro del gruppo di YouTuber -, in quanto questa creazione è stata proprio dedicata a lui in onore del Giorno di San Patrizio.

BDD, amante della Bugatti Chiron, come si può vedere nel filmato allegato alla notizia ha reagito apprezzando lo scherzo, sapendo che potrà utilizzarla tranquillamente ma mantenendo per almeno 60 giorni la tonalità verde con il suo volto stampato sulla portiera. Verso il finale, anche lo stesso BDD ha detto che questa è molto probabilmente la Bugatti Chiron più brutta al mondo, sebbene il motivo sia più legato al suo odio per il verde.

