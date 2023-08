Bugatti Chiron, arriva una nuova versione super esclusiva: il video teaser

Il mondo dell'automobilismo è in fermento grazie a un nuovo teaser che ha rivelato l'anteprima di una straordinaria Bugatti Chiron, programmata per il 10 agosto. Questo atteso evento sarà anche arricchito dalla presenza dell'auto al The Quail, A Motorsports Gathering, un prestigioso raduno di auto d'epoca e di lusso, a partire dal 18 agosto.

Vi avevamo già dato delle anticipazioni sulla prossima Bugatti del 2024, adesso, con questo teaser pubblicato dalla casa automobilistica, il mistero si infittisce. Uno di essi presenta la Bugatti Chiron di profilo, con un'ombra che avvolge parte dell'auto. In secondo piano si intravedono archi e un'illuminazione sfumata dal tono dorato.

Questi teaser stanno sicuramente creando un'atmosfera di suspense e anticipazione tra gli appassionati di auto e gli ammiratori del marchio Bugatti. Il teaser finale offre uno sguardo più da vicino agli schizzi dorati della Bugatti Chiron su uno sfondo nero, svelando il coinvolgimento artistico nell'anteprima. Questi accattivanti teaser stanno sicuramente catturando l'attenzione di chiunque sia interessato al mondo delle auto e delle supercar.

L'hashtag "#GoldenEra" suggerisce certamente un forte legame con il colore oro e potrebbe essere un'indicazione dell'importanza dell'oro o di elementi correlati nel design o nelle caratteristiche del veicolo. Questo potrebbe anche suggerire una sorta di celebrazione di un'epoca d'oro o di successo nella storia di Bugatti.

L'annuncio che il successore della Chiron debutterà nel 2024 indica che il nuovo modello non sarà presentato a The Quail, ma potrebbe suscitare ancora più interesse verso ciò che Bugatti ha in serbo per il futuro.

La Bugatti Chiron è indubbiamente un'auto iconica, con la sua produzione limitata a 500 unità, comprese le varianti speciali. Il suo motore W16 quad-turbo da 8,0 litri è sinonimo di potenza e prestazioni incredibili. Purtroppo nemmeno le Bugatti sono immuni alle distrazioni alla guida, in Cina una Bugatti Veyron e una BMW si sono letteralmente speronate nel traffico.