Bugatti Chiron a 417 km/h in autostrada, il pilota rischia fino a due anni di carcere

Vedere una Bugatti Chiron sfrecciare a oltre 400 km/h sulle autostrade tedesche è uno spettacolo da non perdere, ma ha anche implicazioni notevoli sul pilota stesso. Ora, infatti, le autorità hanno aperto un fascicolo su Radim Passer che, a quanto pare, potrebbe rischiare fino a due anni di carcere.

Il filmato che ha fatto il giro del mondo tra dicembre e gennaio è arrivato anche presso la polizia della regione Sassonia-Anhalt, in Germania, che secondo report recenti starebbe “valutando la possibilità di una corsa automobilistica vietata”. Si tratta di un claim forse discutibile, ma che emerge in seguito a una critica pubblica da parte dello stesso Ministero dei Trasporti tedesco.

Nonostante Radim Passer abbia affermato di avere preso tutte le precauzioni possibili per rendere lo stunt il più sicuro possibile, scegliendo un tratto di strada rettilineo con una buona visibilità, per il capo dei trasporti regionali Lydia Hueskens “ci sono certamente dubbi molto seri sul fatto che ciò sia accaduto”. Anzi, Hueskens supporta il parere del ministero per cui questo atteggiamento “avrebbe potuto mettere in pericolo altri utenti della strada. Solo perché l’autostrada non ha limiti di velocità, ciò non autorizza i conducenti a fare ciò che vogliono”.

Proprio mentre in Germania si riaccende il dibattito sulla possibile introduzione di limiti di velocità dove ora sono assenti, questa potrebbe essere la classica “goccia che fa traboccare il vaso”, facendo pendere l’ago della bilancia verso una loro imposizione nel corso dei prossimi mesi.

Nel mentre, Bugatti ha lanciato un monopattino elettrico da 700 W a metà gennaio.