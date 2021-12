Bugatti Chiron ad oltre 400 km/h sulle autostrade tedesche: battuto il record della Veyron

Arrivati sul finire dell’anno, abbiamo ormai perso il conto dei numerosi filmati che ci mostrano le prestazioni mozzafiato delle varie supercar sulle autostrade senza limiti tedesche, ma un video onboard della Bugatti Chiron è qualcosa che difficilmente annoia, specialmente se lanciata a velocità folli sulle autobahn.

Il protagonista di questo filmato è Radim Passer, un magnate del settore immobiliare che ha deciso di portare la sua Chiron sulle autostrade tedesche per battere il record di velocità personale stabilito nel 2015 a bordo della sua Bugatti Veyron. Acquisto il nuovo modello nel 2018, e oggi ha deciso di riportarla in Germania per tentare la folle corsa, non prima di averla sottoposta ad un'attenta revisione da parte della casa madre, direttamente nella fabbrica di Molsheim, per assicurarsi che la vettura fosse pronta e sicura per toccare le velocità di cui è capace.

Il tentativo di record è andato in scena lo scorso luglio, alle 4:50 del mattino, così da scongiurare la presenta di troppo traffico che avrebbe vanificato ogni tipo di sforzo per la riuscita del record. La scelta si è rivelata ottima, dato che le condizioni di guida rasentavano la perfezione, e le poche auto presenti hanno reso il tutto più semplice e soprattutto sicuro.

Il 58enne ha quindi lanciato la sua bestia rara sulle autobahn tedesche, toccando una velocità massima di 414 km/h, battendo il record personale di 402.5 km/h che aveva registrato nel 2015 a bordo della Veyron (a tal proposito, un video mostra la differenza sconcertante nell’accelerazione delle Bugatti, Veyron e Chiron). Tutti noi sappiamo che le capacità velocistiche dalla Chiron possono spingersi notevolmente oltre il valore registrato, in particolare con la versione Chiron Super Sport 300+ che capace di toccare i 490 km/h (la versione stradale è limitata però a 440 km/h), ma un conto è toccare certe velocità su una pista dedicata, un altro è farlo per le strade di tutti i giorni. Quindi premete play, e godetevi la storia e l’onboard di questo record.