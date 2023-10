Bugatti Centurion, ecco come apparirebbe un SUV della gloriosa casa francese

Un progetto di design indipendente, noto come il SUV Bugatti Centurion, è stato proposto da Sergey Dvornitskiy, noto come life_designeeer. Questo concept presenta un design affascinante con le dimensioni adeguate per mantenere il carattere veloce associato a Bugatti, insieme a porte extra e posti posteriori aggiuntivi.

Oggi molti sono attratti dalla tendenza dei Suv e dall'ingigantimento progressivo della mobilità. Case automobilistiche come Nissan e Toyota stanno seguendo questa tendenza con concetti come i concept Hyper Urban di Nissan e modelli e come il Toyota Century. Anche marchi di lusso come Bentley, Aston Martin, Lamborghini, BMW, Rolls-Royce e Ferrari stanno producendo SUV e superSUV di alta gamma, ciascuno con le proprie caratteristiche distintive in termini di lusso o prestazioni.

Un altro grande esempio di cui vi abbiamo parlato è quello di Pininfarina con il suo bellissimo Hyper Suv. Potrebbe essere possibile che Bugatti, sotto la nuova gestione di Bugatti-Rimac, prenda in considerazione la possibilità di un super-SUV crossover, magari elettrificato, ma al momento non esistono piani confermati e non sappiamo se rientri nei piani futuri del marchio.

Resta da vedere come l'industria automobilistica svilupperà ulteriormente il segmento dei superSUV ultra-lusso in futuro. Tuttavia, è importante notare che al momento, questo è solo un desiderio e non rappresenta un piano ufficiale di Bugatti.