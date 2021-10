La Bugatti Centodieci ha terminato anche i test nel deserto e la produzione si avvicina

La Bugatti Centodieci non è ancora arrivata in forma ufficiale ma ha già fatto parlare moltissimo di sé a livello mediatico. Facile direte voi, essendo un’edizione limitatissima di soli 10 esemplari da 8 milioni di euro, ma c’è molto altro, dato che la Centodieci è un tributo all’iconico modello Bugatti EB110, che all’epoca parlava ancora italiano.

Nel corso dell’anno abbiamo visto e sentito la Bugatti Centodieci nei test svolti sulla pista del Nurburgring e ci sono già voci indiscrete dicono che una delle poche Centodieci sembrerebbe già assegnato a Cristiano Ronaldo. Insomma, è un’auto che fa parlare ed è sempre più vicina al suo debutto, previsto ad un certo punto del prossimo anno.

Intanto la vettura è stata portata nei deserti dell’Arizona e della California per vedere come si comporta a temperature superiori ai 50° C, così da non avere problemi nei paesi più caldi del pianeta, dove potrebbero risiedere molti dei possibili acquirenti dell’auto.

Durante il test la Centodieci non era sola, ma in compagnia delle sue sorelle, in particolare tre Bugatti Chiron Pur Sports e quattro Bugatti Chiron Super Sports, e dopo questa prova le è stato aggiunto un ulteriore presa d’aria vicina al radiatore dell’olio, così da tenere più basse e sotto controllo le temperature del motore.

"La carrozzeria di nuova concezione della Centodieci, i cambiamenti del flusso d'aria e il coperchio del vano motore realizzato in vetro significano che il comportamento della temperatura è molto diverso, specialmente in condizioni di calore così estreme, a più di 45° C", ha affermato André Kullig, responsabile tecnico del progetto.

Infatti vi ricordiamo che la Centodieci non è un modello inedito, ma si tratta comunque di una versione speciale basata sulla Chiron, che sotto al cofano monta un propulsore da 8,0 litri W16 con 1600 CV di potenza che lanciano l’auto a 100 km/h in appena 2,5 secondi, mentre in 13,1 secondi raggiunge i 300 km/h, per poi continuare la sua corsa fino ai 380 km/h.