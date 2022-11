Bugatti Centodieci alla prova prima della vendita, i test drive sono davvero meticolosi

Con sempre più Bugatti Centodieci pronte alla consegna, è ora di scoprire maggiori dettagli riguardo la rarissima supercar basata sulla Chiron, di cui verranno costruite soltanto 10 unità. Data la rarità, la casa di Molsheim vuole rigorosamente assicurarsi del ,b>corretto funzionamento della vettura con importanti test drive.

La stessa casa automobilistica francese ha svelato i numeri delle prove pre-consegna, che non consistono soltanto in una indagine approfondita del design, ma anche in prove su pista in qualsiasi condizione che il proprietario effettivo potrebbe incontrare. Il collaudatore specializzato deve dunque guidare ogni singola Centodieci per circa 300 chilometri esponendo il veicolo a ogni ostacolo, tra manovre di slalom e di emergenza, ma anche test di accelerazione e velocità massima in località controllate.

Il test va talmente a fondo che i tecnici Bugatti sono ormai allenati nel riconoscere eventuali variazioni del suono del motore, nella esperienza all’interno dell’abitacolo o nei rumori della strada quando la Centodieci scorre a massima velocità. Nell’insieme, pertanto, il test drive è come una importante verifica di fine anno a scuola, dove le domande coprono l’intero programma annuale.

Una volta concluse le prove, Bugatti cambia il filtro del cambio e scambia ruote/pneumatici con il set finale per il cliente. Concluso un altro breve viaggio di accertamento, la Centodieci arriva al cliente.

In tutto ciò, Bugatti ha presentato la Chiron numero 400.