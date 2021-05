La Bugatti Centodieci da 8 milioni di euro scende in pista ed è magnifica

Le auto Bugatti non hanno bisogno di presentazioni, e persino le versioni più standard offrono un tasso di esclusività irraggiungibile per le avversarie. Figuriamoci le edizioni limitate come la Centodieci, la limited edition costruita in soli 10 pezzi in tributo all’indimenticata EB110, che è stata avvistata sulle colline dell’Eifel.

La Centodieci è costruita partendo dalla Bugatti Chiron, quindi sotto al cofano pulsa lo stesso motore W16 da 8 litri, che in quest’occasione eroga 100 cavalli in più, raggiungendo i 1600 cavalli. L’auto ha ricevuto anche una lieve cura dimagrante, quantificabile in 20 kg, che accoppiato alla potenza strabordante del propulsore, permettono un’accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 2,4 secondi, con una velocità massima di 380 km/h.

L’elemento caratterizzante della vettura è però il lato estetico, completamente diverso dalla Chiron, e chiaramente riconducibile all’iconica Bugatti EB110 originale – pensate che i suoi cerchi sono stati venduti al prezzo di un’utilitaria. L'adattamento ha richiesto tantissime ore di lavoro, come dichiarato da Achim Anscheidy, il design director di Bugatti, che ha spiegato quanto sia stato complesso a livello tecnico, convertire il look del passato con le esigenze aerodinamiche moderne, condivise con la Chiron.

L’auto venne svelata nel 2019 e da allora è stata testata al simulatore per valutarne la sicurezza e la qualità generale. Lo stravolgimento del look ha comportato anche la ricostruzione di alcuni elementi della meccanica, che hanno richiesto simulazioni specifiche attraverso l’utilizzo di programmi speciali.

Oggi la Centodieci finalmente è scesa in pista, al Nurburgring, per effettuare gli ultimi test prima della commercializzazione, mostrando un look mozzafiato che rende onore alla EB110, e nonostante la cifra astronomica necessaria per portarsela a casa - 8 milioni di euro - i 10 esemplari sono già stati venduti.

Restando in tema Bugatti e limited edition, vi consigliamo di rifarvi gli occhi guardando la Bugatti La Voiture Noir immortalata per la prima volta sulle strade pubbliche.