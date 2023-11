Bugatti Bolide: questo è quello che vedrete se vi siederete nell'abitacolo

Bugatti ha svelato nuove immagini degli interni della sua esclusiva Bugatti Bolide, un'auto da pista basata sulla piattaforma della Chiron (date un'occhiata a questa versione speciale della Chiron) e dal prezzo di 4,4 milioni di dollari, con una produzione limitata a soli 40 esemplari.

Queste immagini, diffuse dai colleghi di Carscoops, offrono uno sguardo ravvicinato all'interno della vettura, consentendo a coloro che non possono permettersi di acquistarla di immaginarsi come sarebbe sedersi al volante di questa ipercar (potrebbe essere così la prossima Bugatti Centurion?)

Il volante a forma di X è uno dei punti salienti, con un design che richiama quelli utilizzati nei piloti di endurance e che riprende la disposizione delle luci a LED sulla coda. Il quadro strumenti rettangolare ospita tre schermi digitali quadrati che forniscono informazioni cruciali come tempi sul giro e forze G. L'intero ambiente interno è realizzato in fibra di carbonio di alta qualità.

I sedili, disponibili con rivestimenti in pelle, pelle scamosciata o Alcantara, sono fissi, ma il conducente può regolare la posizione muovendo il volante e i pedali. Bugatti ha considerato anche la comodità, offrendo i sedili in quattro dimensioni e consentendo alle imbottiture esterne di aprirsi per agevolare l'entrata e l'uscita. Nonostante la sua lussuosa raffinatezza, la Bolide è progettata per offrire un'esperienza di guida eccezionalmente sportiva e coinvolgente, anche se solo pochi privilegiati avranno l'opportunità di sperimentarla.