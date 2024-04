Bugatti Bolide, prestazioni monstre: 'Ha un'accelerazione maggiore di una Formula 1'

Bugatti ha completato i test della sua più audace creazione di sempre, la Bolide, un'auto destinata a offrire ai suoi fortunati proprietari un'esperienza che si avvicina alle prestazioni di una vettura di Formula 1. Andy Wallace, collaudatore Bugatti, sostiene che l'accelerazione e le sensazioni offerte dalla Bolide siano senza precedenti.

Originariamente presentata come concept nell'ottobre 2020, la Bolide sorprese molti per le sue caratteristiche senza pari. In pochi pensavano che da quel concept sarebbe potuta arrivare davvero una vettura. Bugatti prese infatti la decisione di renderla una realtà, sebbene in una versione leggermente più "addomesticata" (sapevate il motivo per cui la griglia delle Bugatti è a forma di cavallo?)

Con il potente motore W16 quad-turbo da 8,0 litri, lo stesso della Chiron Super Sport, la Bolide eroga una potenza di 1.578 CV. Grazie alla nuova monoscocca in fibra di carbonio, la Bolide è notevolmente più leggera della Chiron, con un peso di circa 1.451 kg, e può raggiungere una velocità massima di 380 km/h. Tuttavia, è l'accelerazione che Wallace afferma essere la vera sorpresa, accostandola a quella di una monoposto di Formula 1.

Bugatti sottolinea che la Bolide è il modello da pista più potente mai prodotto dall'azienda: grazie a carichi aerodinamici elevati, trazione integrale, differenziali elettronici e pneumatici slick Michelin Pilot Sport, la Bolide può raggiungere fino a 2,5 G di carico in curva e dispone di freni carbonio in grado di garantire una potenza di frenata paragonabile a quella delle auto LMh/LMDh e F1.

Inoltre, Mate Rimac, CEO di Bugatti, ha anticipato la prossima hypercar della casa automobilistica tramite un post su Instagram. Questa nuova creazione sostituirà la Chiron e si preannuncia come un'opera d'arte tecnologica.

