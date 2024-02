La Bugatti Bolide monta i freni a disco Brembo più grandi di tutti i tempi

Dopo l'esordio dello scorso mese di giugno in occasione della 24 Ore di Le Mans, la Bugatti Bolide è scesa nuovamente in pista, questa volta per assaggiare un altro circuito prestigioso come quello di Imola.

La hypercar, o forse sarebbe più semplice chiamarla, l'auto da corsa (anche perchè è una track only), vanta una potenza monstre di ben 1.826 cavalli, avvicinandosi maledettamente alla soglia impressionante dei 2.000.

Vista co-tanta potenza, ci vuole un impianto frenante da record, degno di una monoposto di Formula 1 se non addirittura superiore, ed è per questo che i francesi si sono rivolti ai maestri del settore, i bergamaschi di Brembo.

Si è quindi optato per il montaggio di pinze monoblocco a otto pistoncini nella parte anteriore, e a sei in quella posteriore, ognuna in alluminio rivestito in nichel. Il disco del freno è esagerato, ben 15,3 pollici, di conseguenza stiamo parlando dei freni a dischi Brembo più grandi di tutti i tempi. Per la Bolide è stato infatti creato il più grande impianto frenante mai visto prima e ciò rende l'idea di quale tipo di auto vi stiamo descrivendo.

“Sviluppare l’impianto frenante per la Bugatti Bolide – le parole di Mario Almondo, Direttore Generale di Brembo - è stata una sfida unica e molto entusiasmante per la Divisione Performance di Brembo e siamo orgogliosi di ciò che abbiamo ottenuto, un sistema per far fronte alle caratteristiche e alla potenza incredibili della vettura. Il calibro anteriore, ad esempio, è un vero capolavoro di ingegneria, essendo il più grande mai montato su un’auto da corsa”.

Bugatti ha recentemente testato la Bolide sul bagnato dell'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, quasi una follia pensando che stiamo parlando di un'auto da più di 1.800 cavalli, ma Bugatti è solita testare le sue vetture nelle condizioni più estreme.

Se tutto andrà come previsto, la consegna della Bugatti ai fortunati clienti avverrà già nelle prossime settimane, anche se al momento non vi è certezza. In ogni caso ne verranno consegnate solo 40, ognuna con un prezzo di circa 4 milioni di dollari.

Presentata nel 2020, la Bugatti Bolide è stata eletta l'hypercar più bella al mondo al Festival dell'auto di Parigi del 2021, e a breve si appresta a mostrarsi sui circuiti più famosi di tutto il mondo.