Il Bugatti Bolide impressiona Monterey: eccolo in tutto il suo splendore

In base ai dati condivisi dalla casa di Molsheim, il Bugatti Bolide potrebbe rappresentare l'autovettura di serie più veloce in circolazione. Ogni elemento della sua ingegnerizzazione è pensato per le pure performance, e un esemplare appena esposto alla Monterey Car Week ha impressionato il pubblico con delle forme a dir poco estreme.

Ovviamente non si tratta di una macchina comune ed economica, poiché il brand francese ha deciso di costruirne soltanto 40 esemplari da proporre ad un prezzo unitario pari a 4 milioni di euro, tasse escluse. Probabilmente, come per tutti i modelli Bugatti a tiratura limitata, i futuri proprietari del Bolide verranno selezionati tra i clienti più fedeli (forse tra questi c'è il fedelissimo Cristiano Ronaldo).

Giusto per farvi capire di cosa stiamo parlando, il razzo prototipale con motore a combustione interna si muove grazie ad un gigantesco W16 quad-turbo da 8,0 litri, che per l'occasione è stato portato a ben 1.850 cavalli di potenza e 1.850 Nm di coppia. Purtroppo però gli acquirenti dovranno accontentarsi di "soli" 1.600 cavalli e 1.600 Nm: invece di utilizzare carburante a 110 ottani, la versione definitiva impiegherà un composto a 98 RON.

Oltretutto, invece dei 1.240 chilogrammi di massa annunciati, il Bolide di serie ingrasserà fino a toccare i 1.450 chilogrammi. Per il momento il marchio non aveva ancora annunciato riferimenti in termini di prestazioni, ma siamo sicuri che il Bolide sarà clamoroso anche in seguito il depotenziamento per la messa in produzione.



Vedendola in presa diretta, la vettura lascia stupiti. Il design della carrozzeria è stato progettato per sfruttare al massimo il carico verticale ma, nonostante tutto, il team apposito non ha tralasciato la piacevolezza estetica. Subito dopo la presentazione il noto designer Frank Stephenson rilasciò parole al miele per l'ultima creazione Bugatti, e da parte nostra non possiamo far altro che dargli ragione.



Alcuni giorni fa la casa ha anche lasciato spazio a qualche tipo di personalizzazione. In molti erano portati a credere che il Bolide potesse essere acquistato soltanto in tonalità blu e nera, ma a quanto pare le colorazioni sono molteplici.