Bugatti Bolide: il fulmine da 1.850 CV sarà prodotto in pochissimi esemplari

Nell'ottobre del 2020 Bugatti sconvolse la stampa e gli appassionati di motori presentando un progetto stratosferico che risponde al nome di Bolide. Si tratta di una hypercar sviluppata appositamente per le performance sul tracciato, e adesso ci sono aggiornamenti in proposito.

In base a quanto appena condiviso da thesupercarblog, la casa automobilistica francese non avrebbe intenzione di produrre in serie la hypercar, bensì di costruire avviare una produzione limitata in base alla richiesta della facoltosa clientela.

A ogni modo non abbiamo ancora informazioni dettagliate sullo stadio finale del Bolide, anche se le forme definitive non dovrebbero differire vistosamente rispetto al prototipo mostrato al pubblico quasi un anno fa. Stiamo parlando di una carrozzeria a dir poco estrema, dove la caratteristica più importante è il carico aerodinamico. Chiaramente il marchio di Molsheim non poteva mettere da parte l'estetica, e in effetti il risultato finale è strabiliante anche a guardarsi. Per il momento l'idea del team è quella di assemblare appena 40 esemplari al costo unitario di 5 milioni di euro, ma scordatevi di poter guidare in strada una macchina del genere.

Passando alle specifiche tecniche riportiamo la presenza del solito W16 quad-turbo da 8,0 litri, che in quest'ultima iterazione riesce però a sprigionare la colossale cifra di 1.850 cavalli di potenza accompagnati da altrettanti Nm di coppia. Il peso complessivo ammonta invece a soli 1.240 chilogrammi (!), per cui il rapporto tra potenza e peso è da prima della classe. Bugatti afferma che il suo Bolide potrebbe completare un giro al Nürburgring in un tempo di 5:23,1, che non è lontano dal record assoluto posto dalla Porsche 919 Hybrid Evo da corsa, la quale fermò il cronometro a 5:19,546.



Da parte nostra non vediamo l'ora che la vettura passi all'azione, ma per restare in tema di giri veloci sulla lunga pista tedesca vi rimandiamo all'imminente tentativo della Tesla Model S Plaid, che potrebbe battere il record per una vettura a zero emissioni.