Bugatti Bolide esordisce di fronte al pubblico della 24 ore di Le Mans: che spettacolo

Tre anni fa Bugatti presentò al mondo la Bolide, ovvero la trasformazione più estrema della Chiron prodotta in soli 40 esemplari finiti sold-out in un batter d’occhio, e presto i clienti che l’hanno acquistata potranno metterla in garage. Come da tradizione, ogni novità Bugatti deve sottoporsi a severi test e il palco di Le Mans è stato perfetto.

Pochi giorni fa Bugatti ha svelato la Bolide di produzione in una serie di immagini, ma in occasione della 24 ore di Le Mans la casa di Molsheim ha deciso di far debuttare la vettura di fronte al pubblico presente per l’iconica competizione endurance, e nel frattempo ha iniziato anche i test aerodinamici della vettura. Alla guida c’era Andy Wallace, collaudatore del marchio nonché vincitore a Le Mans nell’edizione del 1988.

La Bolide inizierà numerosi test su diverse piste del pianeta perché i tecnici vogliono assicurarsi che l’auto sviluppi un giusto livello di downforce e che sia perfetta in termini dinamici, con il miglior handling possibile. Per contestualizzare il tutto, ricordiamo che la Bugatti Bolide è in grado di generare quasi tre tonnellate di carico aerodinamico, e questo si traduce nella possibilità di generare fino a 2.5 G durante la percorrenza delle curve, dal momento che l’assetto aerodinamico sarà comunque regolabile per adattarsi ad ogni tracciato.

Ormai manca davvero poco perché la Bolide arrivi nelle mani dei legittimi proprietari, e le prime consegne dovrebbero avvenire nel corso del prossimo anno, quando l’auto avrà ultimato tutti i test a cui verrà sottoposta.