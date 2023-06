Bugatti Bolide esagerata nell'ultimo filmato girato in una base aerea

Da poco Bugatti ci ha mostrato la versione di produzione della Bolide, ma in quel caso dovevamo accontentarci soltanto di alcune immagini, per quanto già abbondantemente eloquenti. A distanza di un mese però, Bugatti ha pubblicato un filmato dove la Bolide scatena i suoi cavalli sull’asfalto di una base aerea, ed è feroce.

La Bugatti Bolide è nata come uno studio e una dimostrazione della tecnologia della casa, per valutare fino a che punto potevano spingersi partendo dal progetto Chiron, e alla fine ne è venuta fuori una supercar che non sfigurerebbe in una pellicola del Cavaliere Oscuro, se non fosse che la Bolide diventerà realtà, in una serie limitatissima di soli 40 esemplari, già tutti venduto con un prezzo di circa 4 milioni di euro l’uno.

Sotto al cofano c’è l’ormai iconico propulsore W16 da 8.0 litri della Chiron, ma in questa configurazione arriva ad erogare 1850 CV con una coppia di 1600 Nm, numeri fuori di testa che diventano ancor più esaltanti guardando il valore del peso, che ferma l’ago della bilancia su 1450 kg. Bugatti sostiene che il rapporto peso-potenza della vettura permetterà ai fortunati guidatori di provare l’ebrezza di viaggiare a bordo di un missile, un Bolide appunto, e con una scheda tecnica del genere non lo mettiamo affatto in dubbio.