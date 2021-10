Bugatti Bolide eletta come l'hypercar più bella del mondo al Festival Automobile di Parigi

Quando Bugatti ha svelato al mondo la Bolide è stato come un terremoto nel mondo dei motori. Ad essere sinceri, qualunque auto esca da Molsheim crea scompiglio, ma il look feroce della Bugatti Bolide adesso è stato premiato con una delle massime onoreficienze che un auto possa ricevere.

La Bolide si è presentata al mondo come un concept di un’auto track-oriented futuristica costruita con l’obiettivo di garantire un rapporto peso potenza da riferimento. Dopo l’incredibile successo a livello mediatico, lo scorso agosto Bugatti ha deciso che non meritava di essere un semplice esercizio di stile, e per questo ha iniziato la produzione della Bolide in una serie limitatissima di soli 40 esemplari, ognuno con un prezzo di circa 5 milioni di euro.

Finora non aveva ancora ottenuto nessun tipo di onoreficienza per il suo design, ma al 36° Festival Automobile International di Parigi, un giuria di designer professionisti ha decretato che la Bugatti Bolide è la più bella auto del mondo nella categoria delle hypercar. E non possiamo che essere d’accordo con i giudici, dato che più volte siamo rimasti ammaliati dalla bellezza di questa vettura, che nel diventare “di serie”, non ha perso nemmeno un briciolo della ferocia e della follia del prototipo originale.

E lo conferma anche Nils Sajonz, il responsabile del desing dei progetti speciali di Bugatti, cha ha detto: “Sebbene estremamente funzionale, la Bolide è ricca della personalità e della tradizione distintive di Bugatti. La sua creazione è stata ispirata dalla filosofia peso-potenza di un giovane Ettore Bugatti, che ha rivoluzionato il mondo del motorsport negli anni '20 progettando auto leggere e agili, come la Tipo 35, che è diventata praticamente imbattibile. La Bolide è il culmine finale di quella filosofia, pura nel suo design e nel suo scopo”.

E prima di chiudere vogliamo aggiungere che al design mozzafiato si aggiunge una colonna sonora da Oscar. Quindi prima di andare, ascoltate il sound della Bugatti Bolide esposta al MIMO 2021, tenutosi a Milano lo scorso giugno.