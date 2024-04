La Bugatti Bolide 'di serie' è più lenta di ben 160 km/h rispetto al concept?

Com'è possibile che un'auto di serie, e non un modello qualsiasi, sia più lenta (e molto più lenta) della sua concept car? Si tratta di una sorta di paradosso che a molti potrebbe sembrare addirittura irreale, ma che trova forma nella nuova Bugatti Bolide, una supercar unica; già dal nome...

Il prototipo della Bolide, che non avrebbe nemmeno bisogno di presentazioni, è stato presentato per la prima volta nel 2020 dalla casa francese specializzata da sempre nella produzione di vetture super sportive. L'entusiasmo era alle stelle, e forse le dichiarazioni che hanno seguito la presentazione hanno risentito di questa grande fiducia.

Gli uomini di Bugatti, infatti, in quell'occasione dichiararono che la Bolide sarebbe stata in grado di raggiungere i 500 km/h in appena venti secondi, e allo stesso tempo che la velocità di picco raggiungibile fosse addirittura più alta di quella appena citata (Da 0 a 100 km/h in meno di un secondo? Per il CEO di Bugatti si può: 'Ecco come'). Stiamo parlando di una vettura capace di correre più veloce di una monoposto di Formula 1; ricordiamo che il record in questo caso è stato registrato da Vallteri Bottas, pilota finlandese oggi in forze nella scuderia svizzera Sauber, toccando i 372,499 km/h nel 2016.

Comunque sia, per la Bolide si attendevano anche 1.824 CV e circa 1.850 Nm di coppia, numeri che sarebbero stati garantiti dal motore W16 (lo stesso della Bugatti Divo in vendita: per avere l'hypercar con il W16 serve una cifra pazzesca). Queste cifre sono poi state ricalcolate, e ribassate a 1.578 CV e 599 Nm. E cos'è successo alla velocità?

Anche in questo caso Bugatti ha giocato al ribasso: la versione di serie della Bolide, infatti, sarebbe più lenta del proprio concept di circa 160 km/h; ma la casa madre garantisce ancora il predominio sulle vetture della F1, e soprattutto una guida più semplice.

Ma-Fra, Super Dryer, Panno in Microfibra Superfine, ad Alto Grad è uno dei più venduti oggi su