La Bugatti Baby II delizierà gli utenti dell'aeroporto di Dubai

Sono finalmente iniziate le consegne degli esemplari di Bugatti Baby II, e tra i primi a ricevere la piccola ma costosa (71.000 dollari) vettura della casa automobilistica francese c'è un piccolo aeroporto di Dubai, che la impiegherà in modo piuttosto interessante.

Un esemplare in versione Vitesse in fibra di carbonio, che si posiziona nel mezzo della gamma fra i modelli Base e Pur Sang, è infatti posseduto da un operatore di un terminale per jet privati situato negli Emirati Arabi Uniti, e servirà a costui per trasferire i clienti più facoltosi tra le varie sezioni dell'Aeroporto Internazionale di Dubai-Al Maktum.

In pratica si tratta di un esemplare alquanto personalizzato, con verniciatura esterna in Jetex Orange sviluppata appositamente e pacchetto Touring Pack, che va ad aggiungere i fari anteriori a LED, le luci di stop i parafango e miglioramenti alle cuciture dell'abitacolo. Non mancano poi una targa modificata, i loghi cromati riflettenti, pelle premium per i sedili e una lussuosa valigetta prodotta a mano.

A ogni modo, la Bugatti Baby II incarna un prodotto piuttosto insolito, anche per il brand di Molsheim. Essendo una vetturina davvero minuscola, monta un motorino da 13,6 cavalli utili a muovere un peso complessivo di 230 chilogrammi. Grazie al peso ridotto riesce comunque a passare da 0 a 60 km/h in soli sei secondi, anche se la velocità massima stocca appena i 70 km/h. Oltretutto è disponibile una variante con 5,5 cavalli e una velocità di punta di 45 km/h, e non manca la modalità di guida Novice che limita la potenza a 1,4 cavalli e la velocità a 20 km/h. E' perfetta per i più piccoli.



A proposito di progetti paralleli a quelli principali, Bugatti ha di recente lanciato sul mercato un opulentissimo tavolo da biliardo. Ovviamente non potevano mancare le finiture in fibra di carbonio e una serie infinita di dettagli e accortezze che fanno lievitare il prezzo finale al consumatore: parliamo di circa 300.000 dollari.