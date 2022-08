Bugatti anticipa annuncio misterioso il 19 agosto: cosa presenterà?

In un periodo di grandi addii in casa Bugatti, tra cui il saluto all’iconico motore W16 con un video emozionante per gli appassionati, la casa automobilistica di Molsheim anticipa un misterioso annuncio in data 19 agosto 2022, proprio durante la Monterey Car Week. Per il produttore, in tale evento verrà “sbloccata una icona”.

Il teaser è apparso su Twitter proprio nel pomeriggio di ieri, 15 agosto 2022, e si limita a mostrare il fanale anteriore e parte della silhouette della automobile interessata, avvolta quindi da un importante alone di mistero. Il motto è uno soltanto: “Unlock an icon”, ovvero “sbloccare una icona”. Osservando attentamente il faro della breve clip, si evince che non dovrebbe trattarsi di una Chiron ma di un progetto molto più particolare: una nuovissima edizione speciale, una hypercar una tantum, o un nuovo concept.

Sebbene non sia chiaro cosa vuole mostrarci la casa francese, sappiamo che dalla già avvenuta fusione tra Bugatti e Rimac del novembre 2021 i modelli Bugatti sono sviluppati congiuntamente con la società fondata da Mate Rimac, e che la nuova azienda preferisce pianificare ogni progetto sul lungo termine. In altre parole, è possibile che il veicolo in arrivo alla Monterey Car Week vedrà la luce tra diversi anni.

Nel mentre, ricordiamo che alla Monterey Car Week Hennessey mostrerà pubblicamente la Venom F5 Roadster.