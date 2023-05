Bugatti abbaglia il pubblico del Concorso d'Eleganza Villa d'Este con la Mistral W16

Dal 1929 il Concorso d’Eleganza di Villa d’Este, sul lago di Como, delizia i suoi visitatori con alcune delle auto più belle del momento e del passato, e come ogni anno non possono mancare modelli che arrivano direttamente da Molsheim. Dopo aver vinto il premio con la Bugatti Bolide nel 2022, quest’anno Bugatti ha portato la Mistral e la Type 57S.

Presentata durante la Monterey Car Week 2022, la Bugatti Mistral è il canto del cigno del motore W16 che contraddistingue le vetture recenti del brand, nonché la prima roadster nata partendo dalla Chiron dopo le numerose richieste da parte di clienti e appassionati. Dalla sua presentazione, la Mistral ha girato per il mondo, dapprima in Medio Oriente, poi ai piedi del Monte Fuji, per giungere poi sul Lago di Como, a Villa d'Este, per abbagliare con la sua bellezza in un evento che ha fatto dell'eleganza il suo nome.

E durante l’esposizione era in buona compagnia: accanto alla Mistral c’era anche una rarissima Bugatti Type 57S Roadster costruita da Corsica, una delle sole 40 vetture costruite dopo la sua presentazione avvenuta nel 1935 in occasione del Salone dell’auto di Parigi.

Nonostante gli anni di differenza tra le due sorelle, entrambe le vetture sono accumunate dalla loro natura “a cielo aperto” ma non solo: come dichiarato da Bugatti, Type 57 prima, e Mistral poi, incarnano perfettamente la libertà, l’eleganza e la performance.