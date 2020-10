Un bug in Android Auto sblocca delle nuove funzioni in italiano: ecco come

Android Auto include un bug che, se sfruttato, consente agli automobilisti di accedere ad un’ampia gamma di funzionalità in italiano. La scoperta è stata effettuata dai colleghi di AndroidWorld, che hanno spiegato come accedere alla nuova suite di funzioni.

Secondo quanto affermato, questa falla sarebbe collegata al bug con cui hanno fatto i conti vari automobilisti nelle ultime settimane, che leggeva i messaggi in inglese. In molti hanno risolto effettuando il downgrade dell’app ad una versione precedente, attraverso gli APK, mentre altri hanno impostato il rilevamento della lingua su “aggressivo” attraverso il menù “rilevamento lingua” nel pannello “output sintesi vocale”.

Una soluzione alternativa prevede l’impostazione della lingue di sistema di Android in inglese. A quanto pare, però, questo approccio sbloccherebbe anche un’ampia gamma di funzionalità presenti nell’applicazione ma evidentemente non attivate in italiano.

Tra tutte, è possibile chiedere a Google Assistant di riprodurre del ultime notizie ed i messaggi arrivati , ma anche di impostare una routine (che però non funzionerebbe sempre). A quanto pare, inoltre, Android Auto sarebbe finalmente in grado di riconoscere la parola “grazie” quando si tenta di dettare un messaggio, cosa che prima non faceva.

La lista delle funzionalità sbloccate è presente nell’articolo di AndroidWorld.

Ricordiamo che sono in arrivo alcune novità su Android Auto, ma per tutti i dettagli vi rimandiamo alla nostra notizia dedicata.