Bufera su multe e comuni: costi di accertamento fuori controllo

Come vi abbiamo raccontato lo scorso 17 aprile 2022, l'Italia attende un decreto da 12 anni su come e dove vadano installati gli autovelox. Il caos però riguarda un po' tutto il "sistema multe", che nelle mani dei singoli comuni italiani sta diventando un fenomeno fuori controllo.

Il Codacons e la Commissione Antitrust del nostro parlamento chiedono maggiore chiarezza, poiché molti enti locali non rendicontano le multe al Mims come dovrebbero fare per legge (e si parla di 3 miliardi di euro all'anno di spese non rendicontate), inoltre anche l'attività di accertamento è piena di irregolarità. 1.500 comuni italiani rischiano la decurtazione del 90% degli introiti per mancata rendicontazione allo Stato, con l'Antitrust in particolare su tutte le furie.

"Sulle spese di accertamento delle multe stradali non esistono attualmente criteri oggettivi di quantificazione fissati dal legislatore e ogni ente locale agisce secondo la sua piena discrezionalità, spesso perpetrando evidenti abusi", queste le pesanti parole dell'Antitrust. Ogni comune infatti ha dei costi imposti che possono arrivare anche a 15 euro per sanzione, un qualcosa su cui parecchi enti stanno marciando a discapito del cittadino.

Secondo quanto stabilito dall'Agcom, le spese di notifica dovrebbero essere di 9,50 euro, un prezzo forfettario che tutti i comuni dovrebbero rispettare, dall'analisi dei dati però ogni comune aggiunge alle spese di accertamento le voci più disparate, si parla di "costi di stampa, spese di spedizione, costi di acquisto e manutenzione dei palmari per la rilevazione delle infrazioni, manutenzione delle apparecchiature, moduli autoimbustanti, redazione delle distinte" e così via. Tutte spese scaricate sulle spalle del cittadino, che ai 9,50 euro fissati vede spesso aggiungersi dai 2,50 ai 10 euro in più. Non si salva neppure chi riceve la notifica via PEC, dunque senza costi di spedizione e di stampa, con le spese di accertamento che possono arrivare anche a 15 euro per sanzione. Come direbbe Totò: "E io pago!!".