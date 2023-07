Buche in strada a Milano, Giovanni Storti 'chiama' Beppe Sala: 'Ci ho trovato Lukaku!'

In queste ultime ore il mitico Giovanni Storti, attore comico del leggendario trio Aldo, Giovanni e Giacomo, ha rubato la scena per un simpatico siparietto pubblicato sulla sua pagina Instagram ufficiale, riguardante le buche stradali di Milano.

Come ben sa chi bazzica per le vie del capoluogo lombardo, non è così inusuale trovare in giro in bicicletta o a piedi il buon Giovanni, e lo stesso ha deciso di tornare sulle strade della sua Milano per denunciare un fatto increscioso, quello del manto stradale dissestato in via Bramante, nel pieno centro della città meneghina.

Se si dispone di una Mercedes c'è un sistema che avvisa della presenza di buche in strada, ma per tutti gli altri guidatori, ma anche ciclisti e pedoni, sono guai: finire dentro una “voragine” può provocare gravi danni e a volte può anche arrivare a compromettere la vita in caso di brutte cadute.

Giovanni Storti, per denunciare l'accaduto si è quindi vestito da speleologo gettando una corda il cui inizio sparisce appunta in una buca sull'asfalto sotto la rotaia di un tram, mezzo con cui Massimo Boldi aveva avuto un incontro ravvicinato pochi mesi fa sempre a Milano.

“Siamo qua ancora davanti alle buche di via Bramante che sono diventate esagerate – le parole di Giovanni Storti - pensate che c’è dentro un mio amico speleologo, è riuscito a entrarci… Ma abbiamo trovato una signora in bicicletta che si era persa a fine febbraio. E poi abbiamo trovato anche Lukaku! È per quello che non rispondeva al telefono. Perché è dentro lì. Allora, Piero, vieni su!”.

Quindi Giovanni si è rivolto direttamente al sindaco Beppe Sala: “Cioè, fate qualcosa. Possiamo tenere queste buche? Sennò prima o poi ci va dentro il tram, sparisce il tram. Buche di via Bramante… Amministrazione, su fate qualcosa! Allora Piero, cosa c’è ancora? Chi? Un vigile? Portalo su dai. Un saluto sta arrivando il tram”. Inutile sottolineare che il video abbia ricevuto migliaia di apprezzamenti fra like e commenti.