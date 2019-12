Buca diverse gomme nel quartiere: arrestato grazie alla Modalità Sentinella di Tesla

Ci risiamo. Qualcuno non ha ancora capito che vandalizzare una Tesla Model 3 è estremamente pericoloso - poiché la vettura ha 8 telecamere che registrano tutto anche in fase di parcheggio grazie alla Modalità Sentinella.

Questa volta a essere beccato dall’avanzata feature Tesla è stato un ragazzo che, con discreta nonchalance, ha ben deciso di bucare una gomma con un coltellino tascabile. Dalle immagini, diffuse sul web per dare espressamente “la caccia” all’uomo, sembra proprio un’azione premeditata, con il ragazzo che si è guardato ben bene intorno, assicurandosi di non essere visto da nessuno (ok, potete anche ridere adesso), per poi accendere la torcia del telefono per dare miglior luce alla sua opera.

Le immagini arrivano in ogni caso da Newport Beach, California, con l’evento che è accaduto alle tre di notte e il proprietario che si è ritrovato la gomma a terra al mattino, prima di andare al lavoro. Salvate le immagini registrate, lo stesso proprietario è andato dalla polizia con le prove, bisogna inoltre specificare che non è stato un espresso attacco alla Tesla, anzi, nel quartiere c’erano anche altre ruote bucate. Grazie alla Modalità Sentinella dunque le autorità sono riuscite a rintracciare il colpevole nel giro di 24 ore, fermandolo. Senza queste immagini probabilmente sarebbe rimasto totalmente impunito.