Brutte notizie: quasi tutte le Toyota GR Corolla 2023 andranno agli USA

La nuova Toyota GR Corolla 2023 è ufficiale e ha già scaldato il cuore di tantissimi appassionati, la distribuzione però sarà una doccia fredda per molti, soprattutto nel vecchio continente. Cerchiamo di capire dove arriveranno le nuove GR Corolla e quanto costeranno.

Toyota ha già confermato che la nuova GR Corolla sarà un modello incredibilmente esclusivo, ne esisteranno di certo meno di 10.000 in tutto il mondo, ma come saranno distribuite? L'Europa, a causa delle sue stringenti leggi in materia ambientale, sarà penalizzata all'estremo, 6.600 GR Corolla 2023 infatti prenderanno la strada degli Stati Uniti, 1.500 delle quali saranno edizioni speciali Circuit Edition - edizione che avrà un body kit ancora più aggressivo, pensiamo a generose prese d'aria e a un vistoso spoiler posteriore fra le altre cose.

Tra gli extra "di livello" anche un tetto in fibra di carbonio che gli acquirenti della versione Core non potranno configurare in alcun modo, a differenza di tante altre opzioni che invece saranno disponibili anche per questa variante - che dovrebbe rappresentare 5.100 GR Corolla statunitensi. I clienti inoltre dovrebbero essere in grado di configurare uno speciale Performance Pack, i cui dettagli però non sono ancora noti.

Ma passiamo alle cose davvero "tragiche", la disponibilità nel resto del mondo e il prezzo: se 6.600 GR Corolla andranno negli US, al resto del mondo resteranno appena 2.000 unità. Per quanto riguarda il prezzo invece sempre negli US è attesa una forchetta compresa fra circa 40.000 e 45.000 dollari, prezzi che in Europa potremmo soltanto sognare (basti pensare che la GR Yaris 2020 costa da sola 40.000 euro).