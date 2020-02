Bruno Senna, nipote di Ayrton, spinge la McLaren Senna GTR al suo limite: il video

La McLaren Senna GTR è una delle vetture più veloci in assoluto e Bruno Senna, nipote del grande Ayrton Senna (un suo vecchio casco McLaren-Honda è appena stato venduto), l'ha promossa a pieni voti portandoci con lui a vivere indirettamente una fantastica esperienza su un tracciato a bordo di una macchina fenomenale.

McLaren non ha dovuto sottostare a nessuna regola di omologazione, e gli ingegneri addetti allo sviluppo della Senna GTR si sono certamente sbizzarriti, cercando di limare ogni millesimo possibile dai tempi sul tracciato con ogni soluzione possibile. Per questo motivo il bolide condivide molti ritrovati tecnologici di vetture da competizione GT3, come il sistema di sospensioni regolabili e tanti altri settaggi permettono al polita si regolare in modo fine la rigidezza delle barre anti rollio, l'altezza da terra e la durezza delle molle.

Anche il carico aerodinamico è stato al centro dell'attenzione del team, e infatti la Senna GTR riesce a garantire un massimo di 1.000 kg di deportanza, a certificare l'abilità della sportiva di buttarsi in curva a velocità supersoniche con una stabilità e un grip incredibili. A muoverla ci pensa un V8 bi-turbo da 4,0 litri, erogante ben 814 cavalli di potenza, circa 25 in più rispetto alla versione stradale. A garantire performance fuori dall'ordinario ci pensa anche il peso, che si aggira sui 1.188 kg a secco, meno di una normale utilitaria moderna.

Nel caso nel quale voleste dare un'altra occhiata alla Senna GTR ecco a voi le riprese effettuate sulla pista di Goodwood, dove ha messo in scena una fantastica esibizione di velocità.