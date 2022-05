Bruno Senna alla guida della McLaren Artura a Miami: il video è spettacolare

Il weekend di Formula 1 a Miami si fa ancora più piacevole per gli amanti della competizione e non solo, dato che sul tracciato inedito statunitense McLaren ha deciso di mostrare al pubblico Bruno Senna alla guida della McLaren Artura, la nuova supercar ibrida in arrivo negli Stati Uniti a breve: il video è spettacolare.

Per dare via al fine settimana di corse attorno all’Hard Rock Stadium, la casa di Woking ha invitato il nipote del leggendario Ayrton Senna (il quale vinse la sua ultima gara negli Stati Uniti a Phoenix 21 anni fa) per provare la McLaren Artura, immortalandolo in video – che trovate allegato alla notizia.

Il filmato ci guida dalla prima all’ultima curva da più punti di vista, interni alla macchina ed esterni per analizzare il tracciato e vedere le reazioni del pilota, il quale si diletta anche in un’analisi dell’intero tracciato. Il suono della Artura ad alte velocità tra la Curva 8 e la Curva 11 è sensazionale, complice il suo motore V6 da 3,0 litri unito a un motore elettrico a flusso assiale per una potenza combinata di 671 cavalli e 720 Nm di coppia. Grazie al telaio leggero in carbonio, poi, le velocità raggiunte sono ancor più elevate.

Lo stesso Bruno Senna si è detto convinto dell’Artura, se non addirittura un fan: “Poter spingere la McLaren Artura su questo nuovo circuito è stato fantastico. L'Artura è un'auto fluida, raffinata, ma con un tocco aggressivo che aspetta solo di essere scoperto mentre usi il motore elettrico combinato con il potente V6. È divertente, la corsa perfetta per un weekend da Gran Premio”.

Tra l’altro, giusto a fine marzo abbiamo visto la McLaren Artura durante i test a Monza.