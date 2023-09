Brun C91: la Gruppo C con motore da F1 che ha vinto dopo il ritiro

Gli appassionati di sport motoristici ricordano con grande entusiasmo l’epoca delle Gruppo C. In quegli anni le sport prototipo si trasformarono in vere e proprie F1 a ruote coperte, basti pensare alle leggendarie Porsche 956/962, alla Jaguar XJR-9 o alla Peugeot 905.

Se si va oltre le icone di questa categoria, si scoprono automobili straordinarie, cariche di carisma e dotate di soluzioni tecniche avvincenti, come la Brun C91. La C91 rappresenta una gemma nascosta delle corse degli anni ’90: partecipò soltanto a quattro gare della stagione 1991, senza mai riuscire a completare una corsa nel suo periodo agonistico. La scuderia svizzera Brun Motorsport aveva già ottenuto risultati prestigiosi nel Gruppo C, conquistando perfino il campionato mondiale endurance nel 1986, schierando una Porsche 956B e una 962C.

La Brun C91 è costruita su di un telaio monoscocca in fibra di carbonio ed è dotata di un motore V8 aspirato Judd EV progettato per la Formula 1. Non sorprende che Brun, tramite EuroBrun Racing, avesse preso parte al campionato mondiale di F1 dal 1988 al 1990. La C1 era destinata a raggiungere l’apice delle sue prestazioni nella stagione 1992 ma purtroppo, a causa di mancati finanziamenti, l’ambizioso progetto di Walter Brun venne abbandonato. Tuttavia, dopo una carriera sportiva travagliata, la C91 ha vissuto una seconda giovinezza nelle gare storiche: nel 2023 è stata iscritta al campionato organizzato da Peter Auto; durante l’evento al Paul Ricard ha ottenuto la pole position e ha vinto entrambe le gare, con Alex Müller al volante. In calce alla notizia trovate un meraviglioso video dell’evento, realizzato dal canale YouTube 19Bozzy92.

Ricordiamo che il campionato del mondo endurance, altresì conosciuto come WEC, 2023 è stato vinto da Toyota. Tuttavia, la gara più iconica, la 24 Ore di Le Mans, è stata conquistata dalla Ferrari 499P numero 51.