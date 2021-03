BrumBrum.it lancia la promo di primavera sull'usato garantito Arval: 500 euro di sconto

Conoscete BrumBrum.it? È un portale online dedicato alla vendita di auto usate (acquistate non da privati ma da aziende, sottoposte a centinaia di controlli) e al noleggio a lungo termine, che ora ha appena lanciato una promozione di primavera.

Grazie alla nuova stagione l’azienda mette a disposizione ben 500 euro di sconto su oltre 300 veicoli della selezione “Usato Garantito Arval”. La promo è valida soltanto fino al prossimo 30 aprile 2021 ed ecco come funziona. Innanzitutto bisogna visitare la pagina dedicata all’iniziativa, successivamente bisogna compilare l’apposito form utile a ricevere il coupon sconto nel proprio indirizzo email.

Poi dobbiamo soltanto scegliere l’auto che più fa per noi scegliendo fra quelle disponibili nella selezione di auto usate garantite da Arval su brumbrum.it, inserendo il codice coupon in fase di acquisto. In caso di bisogno, l’azienda assicura piena disponibilità del suo Servizio Clienti, che potete contattare in qualsiasi momento. Attenzione però: se richiedete il coupon, avete 14 giorni di tempo dalla data di emissione, poi non sarà più valido.

Ricordiamo che l’intero processo di acquisto su BrumBrum.it è digitale, si può gestire tranquillamente online da casa - e sempre a casa viene consegnato il veicolo scelto, in tutta Italia, già sanificato per l’occasione. BrumBrum.it rende inoltre possibile il reso gratuito entro 14 giorni e 1.000 km, con garanzia fino a 3 anni incluso il soccorso stradale h24.