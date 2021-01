Bruciata la Land Rover della showgirl Serena Enardu

Il nome Serena Enardu vi ricorda qualcosa? Se la risposta è no facciamo luce noi: stiamo parlando della showgirl famosa per aver partecipato a Temptation Island e Uomini e Donne in televisione, a cui è stata appena bruciata l’auto.

Un gesto da condannare a 360 gradi, ufficializzato dai Vigili del Fuoco che sono intervenuti per spegnere le fiamme. L’evento è accaduto proprio sotto l’abitazione della showgirl, a Quartu Sant’Elena, un comune che si trova nella città metropolitana di Cagliari. Il tutto sarebbe avvenuto attorno alle 22:30 di ieri domenica 24 gennaio, e ovviamente stiamo parlando di un atto doloso: qualcuno ha deliberatamente cosparso la vettura - una Land Rover - di liquido infiammabile e ha subito dopo appiccato il fuoco.



Il responsabile è fuggito, le autorità stanno però indagando per risalire alla sua identità - sul posto infatti sono intervenuti anche gli agenti del commissariato di Quartu. Ad avvisare i Vigili del Fuoco sono stati gli abitanti del quartiere, pochi minuti dopo le fiamme erano già - fortunatamente - domate. Purtroppo non è la prima volta che Serena Enardu subisce attacchi di questo tipo, già la scorsa estate un’altra sua auto era stata incendiata - speriamo però che sia davvero l’ultima volta, non vorremo più riportare notizie simili. Ricordiamo che di recente anche la Fiat 500 Riva di Mario Balotelli è stata malamente vandalizzata, a proposito di episodi da condannare su tutta la linea.