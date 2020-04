Brucia tutti al semaforo con la Tesla ma dietro ha un'auto della polizia

Le auto Tesla, lo sappiamo bene, sono famose anche per la loro fulminea accelerazione, comune a tutte le auto elettriche di alta fascia diciamolo. Un modello base come la Tesla Model 3 Standard Range Plus è in grado di percorrere lo 0-100 km/h in 5,6 secondi, tempi da auto sportiva. Un'esperienza da non provare con la polizia appena dietro...

È invece ciò che ha sperimentato, senza volerlo, un utente americano che ha postato un video su YouTube. Nel filmato si vede chiaramente la sua Tesla schizzare via al verde del semaforo (a proposito, sapete che le Tesla si fermano da sole ai semafori?) lasciando tutte le altre auto indietro, peccato che appena dietro la vettura elettrica vi fosse un SUV della polizia.

L'auto di pattuglia raggiunge poco dopo la Tesla, accende lampeggianti e luce di controllo come a volerla fermare, poi però sembra proseguire come nulla fosse. Il video finisce così, è tagliato, non sappiamo se la Tesla sia stata fermata o meno ma sembra di no... che l'agente alla guida del SUV abbia voluto dare solo un avviso? Del resto sarebbe stato difficile dimostrare la reale velocità della Tesla dopo lo scatto del verde, è però scontato che accelerazioni "brutali" su strade cittadine vadano di sicuro evitate, sempre rispettare limiti di velocità e quant'altro per la propria e altrui incolumità.