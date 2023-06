Brucia negozio di e-bike e monopattini, 4 morti e 140 vigili per spegnere il rogo

E' stata una strage quanto avvenuto in un negozio di monopattini e bici elettriche di New York: 4 persone sono morte e altre due sono rimaste gravemente ferite, dopo che delle fiamme devastanti sono divampate dalle batterie agli ioni di litio che alimentano i due mezzi di cui sopra.

L'episodio è avvenuto di preciso presso un negozio di servizi di e-bike al numero 80 di Madison Street, non troppo distante da Chinatown: le fiamme sono divampate due notti fa, attorno a mezzanotte, e nel giro di breve tempo hanno intaccato tutto l'edificio obbligando l'intervento di ben 140 vigili del fuoco oltre al personale di emergenza.

Il bilancio è pesantissimo: 4 persone sono morte, due donne di 62 e 65 anni, e due uomini di 71 e 80 anni, mentre altre due persone sono state trovate in gravi condizioni e trasportate d'urgenza in ospedale.

L'incendio, stando a quanto fatto sapere dai vigili del fuoco di New York, è stato causato da una batteria agli ioni di litio al primo piano, e le conseguenze sono state devastanti.

Spesso e volentieri abbiamo sollevato il problema delle batterie, e solo settimana scorsa si è verificato un grave incendio a Treviso causato da un'auto elettrica. Come dimenticarsi poi della Tesla per cui sono stati necessari 45mila litri d'acqua per spegnerla.

La questione è sempre la stessa: le auto elettriche, così come tutti i mezzi green, non si incendiano più di quelle termiche, ma quando bruciano è molto più complicato spegnerle, ed è un dato di fatto.

"È chiaro che tutto ciò è stato causato dalle batterie agli ioni di litio delle e-bike", ha detto il commissario dei vigili del fuoco della Grande Mela, Laura Kavanagh, in una conferenza stampa tenutasi martedì sulla scena dell'incendio.

Il negozio in questione, l'HQ Ebike Repair, era stato già citato dai vigili ad agosto scorso per alcune violazioni relative alla ricarica di batterie agli ioni di litio, nonché per il numero eccessivo di batterie e veicoli presenti, e non è detto che tale situazione abbia influito negativamente sul rogo.

Stando a Kavanaugh le batterie agli ioni di litio hanno provocato 108 incendi a New York nel 2023 di cui 13 mortali.