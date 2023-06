Brose ha creato un motore per e-bike a 48 V con 95 Nm di coppia

Grazie alle nuove tecnologie ibride è molto facile trovare in circolazione delle automobili Mild Hybrid con sistema a 48 V (cosa significa Mild Hybrid?), ora però questo voltaggio arriva anche nel mondo delle e-bike con il nuovo Brose 48 V Drive 3 Peak.

Il settore delle e-bike è costantemente in fermento grazie all'arrivo di prodotti sempre migliori, proprio questa mattina vi abbiamo mostrato il nuovo motore Yamaha PW-XM da appena 2,6 kg... Il Brose 48 V Drive 3 Peak non riesce a fare lo stesso ma ci va molto vicino: il peso del motore tedesco è di 2,9 kg, riesce però a garantire una coppia massima maggiore, ovvero 95 Nm (contro gli 85 del motore giapponese). Nonostante i 48 V, Brose ha scelto di mantenere una potenza di 250 W per poter omologare il motore per l'Europa. Tuttavia il brand assicura un'efficacia della pedalata assistita fino al 410% rispetto all'apporto muscolare, dunque siamo di poco oltre anche le ottime performance del Bosch Performance Line CX Race, che tocca il 400%.

Il nuovo motore Brose è poi compatibile con l'app del produttore tedesco, che offre opzioni di blocco e un bilanciamento fine delle prestazioni, e viene abbinato a una capiente batteria da 814 Wh che si carica in 3-4 ore. Tale batteria offre una porta di ingresso USB-C, è dunque possibile ricaricarla un po' ovunque, anche on-the-go. Questo nuovo sistema elettrico arriverà sul mercato nel 2024 e non vediamo l'ora di ammirarlo in azione.