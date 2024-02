Brooklyn Horan, pilota di rally di soli 15 anni vittima di un terribile incidente mortale

Lutto nel mondo del rally. In Nuova Zelanda, a causa di un terribile incidente avvenuto durante una gara, hanno perso la vita due persone: il giovane pilota Brooklyn Horan, di appena 15 anni, e il suo copilota di 35 anni.

La tragedia si è consumata durante l'Arcadia Road Rallysprint in quel di Paparoa (nella regione del Northland) verso le 14:00 di domenica 25 febbraio. Secondo quanto riportato dalla fonte, i due sono morti sul colpo. L'auto del giovane Horan sarebbe uscita di strada e in seguito sarebbe stata inghiottita da un fiume in piena.

A colpire, oltre ai risvolti tragici (simili a quelli che hanno colpito Carles Falcón, morto alla Dakar Rally lo scorso 7 gennaio), è anche la tenera età della vittima. In queste ore Brooklyn Horan è stato definito da Nicolas Caillol, manager della Toyota Gazoo Racing, come un pilota promettente. Attraverso i social, sono stati molti i tributi e le condoglianze rivolte alla vittima. Accanto al giovane anche il suo copilota Tyson Jemmett, adesso pianto dalla moglie. L'incidente, inoltre, si è tinto di giallo; infatti, secondo quanto rivelato dalla testata NZ Herald, nel momento in cui è avvenuto lo schianto la strada sarebbe dovuta essere chiusa, e proprio per questa ragione a breve prenderanno il via delle indagini condotte da WorkSafe e MotorSport New Zealand.

Molte sono le polemiche che si stanno consumando riguardo gli anni di Horan. A questo proposito bisogna sapere che in Nuova Zelanda è presente una legge speciale che permette ai ragazzi tra i 12 e i 16 anni di età di ottenere una licenza di competizione ancor prima di poter conseguire la normale patente di guida.