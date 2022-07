Il Bronco Raptor 2022 sfida il Jeep Wrangler 392: sfida fra colossi dell'off-road

Lo scorso 4 luglio Ford ci ha fatto il regalo che ci aspettavamo: il Ford Bronco arriverà ufficialmente in Europa, anche se in un numero limitatissimo di unità. È dunque già iniziata la febbre da Bronco in Italia ed è il momento perfetto per vedere il mitico Ford Bronco Raptor sfidare una Jeep Wrangler Rubicon 392.

Di recente la parola Raptor è tornata prepotentemente sulle nostre pagine, poiché abbiamo provato l'ultimo Ford Ranger Raptor disponibile in Italia - in attesa che arrivi il nuovo Ford Ranger Raptor 2022. Oggi però non vogliamo occuparci del Ranger ma del Bronco, che in un nuovo video di The Fast Lane Car è stato messo contro il Jeep Wrangler 392. Sarà una sfida da vivere fino all'ultimo secondo utile, il Wrangler 392 (anche conosciuto come Rubicon) infatti viene spinto da un motore Hemi V8 da 6.4 litri da 470 CV, un mostro di potenza che sulla carta dovrebbe sovrastare anche il nuovo Bronco Raptor 2022.

Il mezzo dell'ovale blu ha infatti un motore biturbo V6 da 3.0 litri e 418 CV, mentre la più tranquilla versione 1st Edition del 2021 vanta un piccolo EcoBoost da 2.7 litri ed è ovviamente il più svantaggiato dei tre - almeno sulla carta. La sfida è una normalissima drag race, dunque si metterà alla prova la forza bruta di questi bestioni, anche se darebbero il meglio di sé su altri circuiti più sterrati.

Fra i due Bronco non c'è stata essenzialmente partita, con il Raptor vincitore assoluto. Ma passiamo alla sfida più attesa: Wrangler 392 contro Bronco Raptor, il cui esito è stato francamente impietoso per il Raptor, schiacciato dalla forza bruta del motore Stellantis. Se mandate in play il video trovate anche diverse prove cronometrate sul quarto di miglio e scatti 0-96 km/h.