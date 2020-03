Brie Larson nel nuovo spot della Nissan Sentra 2020

Nissan mette in prima linea la star di Hollywoord Brie Larson per promuovere la nuova Nissan Sentra, uno dei veicoli di punta del brand giapponese nel mercato nordamericano. L'attrice di Capitan America è la protagonista del primo spot ufficiale della nuova berlina.

Parliamo dell'ottava generazione della Nissan Sentra, introdotta quest'anno con un cambio radicale al design, a partire dal ribassamento dell'altezza del veicolo da terra, dalla nuova griglia e dal profilo rivisto dei fari LED.

Per la nuova Sentra, Nissan ha rivisto anche il motore: ora un 2.0L a 4 cilindri da 149CV, in sostituzione dell'1.8 I4 visto sulla precedente generazione del veicolo.

"Molla i tacos e sali a bordo", intima la Larson ad una ragazza prima di darsi ad una guida mozzafiato per le vie di Los Angeles. "Non ci sono compromessi", continua l'attrice promuovendo le performance del veicolo e, ciliegina sulla torta, anche i sistemi di assistenza alla guida (come la frenata automatica) che Nissan non a caso definisce "i più avanzati" su un'auto di questo segmento.

La Nissan Sentra viene venduta negli USA ad un prezzo di partenza di 19.000$.

Chissà se sarebbe proprio questa l'auto preferita da Captain Marvel, noi ce la vediamo di più alla guida di una Nissan GT-R, ma magari partiamo prevenuti.