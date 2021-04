Brie Larson celebra la follia nel nuovo spot Nissan

L'NCAA's March Madness sta per terminare con le Men's Final Four programmate per cominciare tra poche ore e Nissan, essendo partner NCAA (National Collegiate Athletic Association), ha deciso di promuovere l'evento e sé stessa attraverso una campagna denominata "Thrill". Il nuovo spot televisivo, visibile nel video in alto, si intitola "The New Nissan".

Ad accompagnare i vari veicoli Nissan mostrati nella clip è la famosissima star di Hollywood Brie Larson, che da anni si è legata alla casa automobilistica giapponese. La Larson ha già contribuito alla promozione della nuova generazione di Nissan Sentra circa una anno fa, mentre durante lo scorso novembre è comparsa a bordo della nuova Nissan Rogue.

Stavolta invece il brand non si è concentrato su un singolo veicolo, bensì ha preferito spaziare intorno a cinque modelli Nissan iniziando con quello che è probabilmente il più iconico della sua storia: la Datsun 240Z. Successivamente la Larson ha guidato la prossima Nissan Z (definita per ora come Z Proto) e la recentissima Nissan Frontier. Riguardo i modelli elettrici invece non si è potuto fare a meno di mostrare al pubblico la Leaf EV e il crossover Ariya a zero emissioni, sul quale il marchio nipponico punta tantissimo per lanciare sé stesso verso un futuro elettrico.

"In Nissan vogliamo emozionare le persone ad ogni curva, e siamo eccitati di mostrare la nostra gamma di prodotti completamente rinnovata." Queste parole sono state pronunciate da Allyson Witherspoon, vicepresidente e chief marketing officer per Nissan USA. "Lavoriamo con Brie da più di un anno, e lei contribuisce senza alcun dubbio a far emergere lo spirito del messaggio insito nella nostra nuova campagna promozionale."

Il titolo della clip in effetti non mente affatto, perché negli ultimi 20 mesi il brand ha lanciato sul suolo statunitense ben 10 nuovi modelli aggiornando quasi interamente la sua offerta. Da parte nostra però siamo estremamente curiosi di poter posare lo sguardo sulla imminente Nissan Z, ma per ora non possiamo non rimandarvi all'approdo in Italia della nuova Nissan Micra GPL: l'utilitaria a gas di petrolio liquefatti offre più di 1.000 chilometri di autonomia.