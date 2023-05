Bridgestone lancia il Turanza EV, il suo primo pneumatico specifico per le auto elettriche

Grazie al team di Tyre Rewiews abbiamo scoperto le differenze tra una gomma standard e una specifica per EV, e i vari costruttori si stanno adeguando per offrire uno pneumatico realizzato ad hoc per le elettriche. L’ultima è stata Bridgestone con il lancio del Turanza EV, la prima copertura specifica per auto EV della casa giapponese.

Inizialmente le Turanza EV saranno disponibili soltanto per una ristretta cerchia di veicoli, nello specifico si parla di cinque dimensioni differenti per i modelli Tesla Model 3, Model Y, Model S e Model X, a cui si aggiunge anche la Ford Mustang Mach-E, mentre a partire dal prossimo anno verranno aggiunte ulteriori 13 misure per accontentare i requisiti di ogni vettura sul mercato.

“Con la progressiva accelerazione verso l’uso di veicoli elettrificati, siamo entusiasti di lanciare uno pneumatico progettato per aiutare i conducenti a ottenere la migliore esperienza complessiva dai loro veicoli elettrici, tra cui comfort di guida, prestazioni di guida per tutte le stagioni ed eccellente durata”, ha dichiarato Riccardo Cichi, presidente e chief sales officer di Bridgestone Americas. “Siamo inoltre entusiasti di presentare ENLITEN, che segna un importante punto di svolta nel modo in cui affrontiamo la tecnologia e il design dei pneumatici per offrire prestazioni dinamiche eccezionali e un maggiore utilizzo di materiali rinnovabili e riciclati”.

Tra le caratteristiche di questo pneumatico spicca proprio la nuova tecnologia di costruzione ENLITEN sviluppata da Bridgestone che adotta una particolare mescola per il battistrada sviluppata appositamente per offrire un ottimo compromesso tra la durata nel tempo e le performance nel corso di tutte e quattro le stagioni.

Per ottenere questi risultati, il technology center Bridgestone in Ohio ha studiato un particolare polimero, chiamato PeakLife, che non solo dura più a lungo, ma offre anche una bassa resistenza al rotolamento che favorisce così l’efficienza della vettura e la conseguente riduzione nei consumi.

Infine non manca una particolare attenzione all’ambiente nella costruzione di questo pneumatico, che utilizza diverse componenti riciclate, tra le quali troviamo parti di gomma prelevata da altri pneumatici a fine vita. E a proposito di pneumatici del brand nipponico, scoprite i segreti delle Bridgestone Dueler AT002 sviluppate apposta per Lamborghini Huracan Sterrato.