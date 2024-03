Briatore: 'Leclerc è un sottovalutato, Hamilton farà fatica a stargli davanti in Ferrari'

Charles Leclerc è un pilota sottovalutato e Lewis Hamilton farà fatica a battere il monegasco in Ferrari. Questo in estrema sintesi il pensiero di Flavio Briatore, intervistato negli scorsi giorni dai microfoni di Radio Rai 1.

L'ex team principal del team Benetton ha detto la sua in vista della stagione 2025, quando appunto Lewis Hamilton sbarcherà in Ferrari al fianco di Charles Leclerc. Il 7 volte campione del mondo è ovviamente un talento esagerato ma secondo il manager piemontese non avrà vita facile a Maranello.

"Se fosse già oggi in Ferrari – dice Briatore riferendosi appunto a Lewis Hamilton - farebbe le stesse cose di Leclerc, che è un pilota veloce. Il monegasco è sottovalutato, Hamilton farà fatica a stargli davanti. Piloti come Hamilton se la macchina non è competitiva, ci mettono poco di loro".

Il riferimento è all'inizio di stagione 2024 in cui la Mercedes non sta affatto brillando con l'inglese che ha ottenuto fino ad ora solo due punti, complice ovviamente una Red Bull e un Maxi Verstappen, che diverrà forse il pilota più forte di sempre, pressochè perfetti fino ad ora.

“Quest’anno Red Bull è ancora più competitiva, molto superiore rispetto allo scorso anno e ha un divario enorme con le altre. Verstappen dà 8 decimi a tutti, non sbaglia mai. La combinazione con la Red Bull è terrificante, come lo era Senna con la McLaren, Alonso con la Renault o Schumacher con la Ferrari”.

E a proposito della Ferrari, secondo Briatore quest'anno ci sarà modo per fare meglio di un anno fa: “La Ferrari può essere la seconda forza del mondiale, ma non è una posizione adatta alla Ferrari. Deve migliorare la macchina, con questi distacchi nessun pilota può fare la differenza". Leclerc occupa al momento la terza posizione a quota 28 punti, dietro al duo Red Bull, mentre la scuderia di Maranello ha conquistato 49 punti, al secondo posto, nonostante lo stop forzato di Carlos Sainz per l'appendice.

