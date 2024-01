Briatore: 'L'auto di punta Fiat? La Panda, e ho detto tutto, se l'Avvocato fosse vivo...'

Flavio Briatore è tornato a criticare Fiat e soprattutto Stellantis. Il noto imprenditore cuneese, ex team principal Benetton ai tempi di Michael Schumacher e Fernando Alonso, ha speso parole non proprio al miele nei confronti del principale gruppo automotive presente in Italia.

«La Fiat non è più italiana – ha raccontato Flavio Britatore parlando con Affaritaliani.it - su questo non ci sono dubbi. In Stellantis comandano i francesi e ovviamente fanno l’interesse di chi ha in mano le redini dell’azienda». Curioso come tali dichiarazioni cozzino con quanto pensino i transalpini di Stellantis, gruppo accusato di “trascurare” gli stessi francesi.

Briatore ha poi ricordato i tempi d'oro del settore nostrano: «C’è un dato che spiega benissimo la situazione. In Italia con la Fiat si producevano un milione di autovetture, ora se ne producono 40mila. E intanto gli italiani continuano a pagare la cassa integrazione».

L'obiettivo è ovviamente tornare su quelle cifre e a riguardo Giorgia Meloni ha mandato un sms a Stellantis chiedendo di produrre un milione di auto in Italia. Ma cosa consiglierebbe Briatore al Premier? «Meloni non ha bisogno di consigli, ha dato risposte molto chiare e sa perfettamente che cosa deve fare in queste situazioni».

Il manager piemontese ha aggiunto: «Le aziende che comprano in Italia e poi portano la produzione all’estero non dovrebbero più poter utilizzare lo strumento della cassa integrazione. Basta dar loro soldi pubblici, ovviamente tutelando in altro modo i lavoratori».

E ancora «Se guardiamo agli ultimi anni, i nuovi modelli Fiat sono davvero ben pochi con l’auto di punta la Panda. E ho detto tutto...». Chiusura dedicata a John Elkann e al nonno Gianni, figura immensa della storia italiana: «Anche l’Avvocato aveva trovato azionisti esteri ma per rafforzare la Fiat e la presenza in Italia della storica azienda torinese e non per vendere come ha fatto John Elkann. Non credo proprio che Agnelli, se fosse vivo, sarebbe contento di ciò che ha fatto in questi anni suo nipote».