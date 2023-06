Brian Silvestro: 'Ioniq 5 N miglior auto elettrica mai guidata perchè non sembra un EV'

La Hyundai Ioniq 5 N è una vettura che da quando è stata annunciata ha sempre catalizzato l'attenzione degli appassionati di auto. Si tratta della versione super sportiva della Ioniq 5, che pare abbia già fatto innamorare molti addetti ai lavori.

A colpire sono in particolare i suoni artificiali della Hyundai Ioniq 5 N, sound pazzesco che riproduce persino lo scoppio del motore, come se fosse termica. Non è ovviamente il primo esperimento in tal senso su un EV, ed emblematico a riguardo è il sound generator della Fiat 500e Abarth messo a punto dopo ben 6.000 ore di lavoro.

“La Hyundai Ioniq 5 N del 2024 è la miglior auto elettrica che abbia mai guidato – sentenza senza troppi giri di parole Brian Silvestro, collega di Road and track - non perché sia ​​la più veloce ma perché ti fa sentire come se non stessi guidando affatto un veicolo elettrico. I rumori sintetici del motore e le false trasmissioni potrebbero sembrare espedienti, ma in pratica rendono l'esperienza EV molto più divertente”.

Silvestro ha avuto modo di testare la Ioniq 5 N in Germania, guidando un modello pre-produzione sia su strada quanto sul circuito del Nurburgring, e il risultato, stando al commento di cui sopra, appare davvero sensazionale.

I suoni emessi dalla piccola coreana sono falsi ma sembrano maledettamente reali, compreso il lavoro della trasmissione sintetica a doppia frizione chiamata N e-shift. Hyundai ha speso un sacco di tempo per regalare sensazioni di guida che siano di fatto identiche a quelle di una vettura con motore benzina o diesel, ed evidentemente il risultato appare più che riuscito.

“L'utilizzo della Ioniq 5 N con N e-shift attivato la rende più lenta. Ma non mi importa perché era molto più divertente”, conclude Silvestro. Di recente ci siamo domandati se fosse giusto che gli EV “copino” le termiche con questi espedienti fake, ma sentendo questa recensione del collega, forse Hyundai ha fatto davvero bene a prendere spunto dalle antenate a carburante. Nel link in calce il video della prova della Ioniq 5 N.