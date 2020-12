Il brevetto della VW ID. Space Vizzion è completo, e rivela molti dettagli

L'industria automotive è risaputo lavori e investa su progetti a lungo termine, anche perché sarebbe molto difficile fare diversamente, e un brevetto depositato all'USPTO da Volkswagen ne è la riprova.

Il concept Volkswagen ID. Space Vizzion fu presentato il 20 novembre 2019 durante il Salone dell'auto di Los Angeles, mentre il giorno prima la casa automobilistica tedesca depositò il brevetto in questione, approvato però soltanto il 15 dicembre 2020.

La station wagon elettrica dalle forme futuristiche sarà venduta come ID.5 (ecco gli scatti al Nürburgring), e verrà prodotta senza alcun dubbio in Cina e negli Stati Uniti, dove le linee produttive di Chattanooga cominceranno a sfornarne migliaia di esemplari a partire dal 2022. E' molto probabile che il modello a batteria andrà a rimpiazzare la attuale Volkswagen Passat, almeno nel mercato nordamericano.

La vettura familiare venne descritta in modo approfondito in quel di Los Angeles, e infatti sappiamo che misurerà 4,96 metri di lunghezza, 1,9 metri di larghezza e 1,53 metri in altezza, mentre i passo si attesterà sui 2,97 metri. Riguardo il bagagliaio troviamo un ottimo volume di 586 litri, ma attenti perché la versione lussuosa ospiterà quattro passeggeri invece di cinque.

La Volkswagen ID.5 farà uso della piattaforma MEB, che consentirà l'applicazione di configurazioni differenti. La prima offrirà un solo motore e trazione posteriore per una potenza di 279 cavalli e 550 Nm di coppia, mentre la soluzione a due motori garantirà 340 cavalli di potenza. Coloro i quali vorranno però ottenere l'autonomia maggiore dovranno fiondarsi sulla vettura meno potente, in quanto il pacco batterie da 77 kWh permetterà in quel caso 590 chilometri di autonomia per singola carica in ciclo WLTP.

In attesa di ricevere aggiornamenti ufficiali sulla ID.5 vogliamo rimandarvi a degli interessanti retroscena risalenti al 2013: sette anni fa Volkswagen aveva seriamente intenzione di acquisire Tesla.