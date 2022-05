Un brevetto BMW mostra un volante pieghevole: forma circolare o yoke con un click

Quando Tesla ha mostrato il volante yoke su Model S Plaid si è scatenato un putiferio a riguardo, dato che tale forma sembrava avere più svantaggi che lati positivi. Il volante è un componente che negli anni si è evoluto ma mai rivoluzionato. Dopo Tesla però, molti costruttori hanno studiato nuove soluzioni, tra i quali BMW.

Ultimamente avevamo visto ad esempio un brevetto Toyota che mostrava un volante gonfiabile, invece la casa bavarese ha puntato su qualcosa di diverso ma non meno inusuale. CarBuzz ha infatti scoperto un brevetto depositato all’USPTO (United States Patent and Trademark Office) al cui interno c’è un volante pieghevole che può modificare la sua forma dalla classica circolare a quella yoke, in base ai gusti del conducente.

Praticamente la parte alta della corona presenta degli snodi, che una volta “sbloccati” permettono a questo elemento di abbassarsi verso il piantone dello sterzo, diventando di fatto un sorta di volante a cloche simile a quello visto sulle vetture di Palo Alto. Per effettuare quest’azione pare che si debba attuare una leva, simile a quella che si utilizza di solito per regolare la posizione del volante in altezza e profondità.

Inoltre nella descrizione del progetto si legge che questo meccanismo può essere attuato a mano oppure elettronicamente attraverso la pressione di un tasto apposito. Una soluzione del genere permetterebbe quindi di scegliere la modalità di guida preferita in base alla situazione, utilizzando la forma convenzionale durante i viaggi o nello spostamento urbano, optando invece per un volante “da monoposto” in situazioni di guida più sportiva.