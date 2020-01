I brevetti ufficiali della nuova Ferrari elettrica con quattro motori AWD

La Storia del marchio Ferrari è costellata di monoposto vincenti, splendide auto GT, leggendari motori V8 e soprattutto V12, il futuro però porterà Maranello ad avere un'auto totalmente elettrica. Ora un brevetto svela i primissimi dettagli.

Come sappiamo l'elettrificazione in casa Ferrari è già iniziata da tempo. Prima l'esperimento LaFerrari, ibrida da 963 CV prodotta in soli 499 esemplari, poi la SF90 Stradale, con motore V8 Turbo da 780 CV e tre propulsori elettrici da 220 CV, per un totale di ben 1.000 CV. In futuro però vedremo anche una Ferrari elettrica alimentate a batteria e un nuovo brevetto registrato ci mostra quali configurazioni potrebbe avere la vettura. Quasi certamente avremo una variante con doppio motore elettrico e trazione posteriore, per assicurare un maggiore divertimento agli utenti più esigenti, il fiore all'occhiello del modello però potrebbe essere l'opzione Quad Motor a trazione All-Wheel Drive,

I bozzetti sono stati registrati presso la European Union Intellectual Property Office's (EUIPO), dunque sono del tutto ufficiali, e mostrano principalmente il design della meccanica e l'alloggiamento di motori e trasmissione. Ma quando vedremo la Ferrari EV pronta e finita? Beh tocca avere pazienza perché la cosa non avverrà prima del 2025, la curiosità però è già alle stelle.