Brevetti depositati da Porsche mostrano una hypercar inusuale, ecco la risposta del brand

Alcuni giorni fa sono apparse sul web della strane immagini, tratte da un brevetto depositato da Porsche e diffusesi a macchia d'olio tra gli appassionati. A quanto pare si trattava di una eventuale succeditrice alla mitica Porsche 918 Spyder, ma adesso salta fuori che non è così.

I ragazzi del portale Car and Driver hanno infatti trovato delle varianti migliori di quelle immagini derivate dal German Patent and Trademark Office, e hanno immaginato ritraessero invece il design preliminare di una nuova ammiraglia della casa automobilistica tedesca.

Il profilo molto basso e l'assetto chiaramente da vettura a motore centrale non è di certo una novità, e il brevetto dipinge una 917 Living Legend leggermente modificata. Si tratta di un concept rivelato dalla stessa Porsche poco più di un anno fa, in occasione della celebrazione dei 50 anni compiuti dalla sportiva. A un primo sguardo questa era un'ipotesi non difficile da proporre, ma in molti hanno sperato in una erede della 918 Spyder, e come biasimarli del resto.

A ogni modo quelli di Car and Driver si sono messi direttamente in contatto con Porsche, e un rappresentante del brand ha risposto:"Non c'è alcuna connessione con una potenziale auto sportiva del futuro." Le differenze tra la 918 Spyder, il concept mostrato un po' di tempo fa e il brevetto sono abbastanza visibili, ma date un'occhiata voi stessi alla galleria di immagini in calce e lasciateci la vostra opinione in merito.



Nel frattempo il produttore tedesco è concentrato in gran parte sulla sua prima vettura sportiva completamente elettrica: la Porsche Taycan. Quest'ultima, dopo i primi test sull'autonomia, pare avere a disposizione un range migliore di quanto preventivato, e i dati forniti di recente EPA sono stati messi in dubbio. Una sicurezza è invece data dalle sue prestazioni, che risultano ottime in velocità massima e assolutamente pazzesche in accelerazione. Date uno sguardo a questo divertente video: vi darà un'idea delle performance della variante Turbo S.