Brevetti depositati da Lamborghini svelano il design dell'erede dell'Aventador

Gli appassionati delle supercar di Sant’Agata Bolognese non vedono l’ora di scoprire di che pasta sarà fatta l’erede dell’Aventador, e nonostante la nuova supercar Lamborghini sia stata avvistata più volte per le strade, è apparsa sempre troppo coperta e camuffata. I brevetti depositati dalla casa del toro invece mostrano molto.

La meccanica della nuova supercar Lamborghini sarà un netto taglio rispetto al passato, con un powertrain ibrido che però manterrà il V12 parlando di componente termica, ma la carrozzeria invece rispetterà gli stilemi che hanno reso il suo design inconfondibile. Parliamo quindi dell’ultima incarnazione dell’iconica forma a cuneo, che appare però ancor più muscolosa del solito, e con evidenti rimandi alla Sian e alla Centenario, rispettivamente nei gruppi ottici anteriori e posteriori.

Non mancano poi le innumerevoli linee spigolose e taglienti, che spesso danno origine al motivo a Y visto sempre più spesso a bordo dei tori di Sant’Agata Bolognese. Inoltre, sembra che il doppio scarico con terminale esagonale già visto su un modello camuffato diventerà di serie sul modello definitivo.

Non vediamo l’ora di scoprire ulteriori dettagli sulla nuova punta di diamante Lamborghini, soprattutto a livello tecnico, per avere un’idea delle performance che sarà in grado di esprimere col suo 12 cilindri affiancato dal motore elettrico: probabilmente vedremo potenze di tutto rispetto, per rivaleggiare, o annientare, la Ferrari SF90 Stradale. E prima di chiudere vi ricordiamo che anche il 2022 è stato un anno da record per Lamborghini, con la Urus che la fa da padrona.