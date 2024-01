A breve un weekend congiunto F1 e MotoGp? Ezpeleta 'Io e Domenicali ci stiamo riflettendo'

Non è da escludere in un futuro troppo lontano che Formula 1 e MotoGp possano correre sullo stesso circuito nello stesso weekend, un fine settimana congiunto che ovviamente aumenterebbe lo spettacolo a dismisura.

Ne ha parlato negli scorsi giorni con gli spagnoli di Marca il numero uno di Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta, spiegando: "Con Stefano Domenicali (amministratore delegato della F1 ndr), con il quale ho un rapporto straordinario da molti anni, ci stiamo riflettendo da tempo. Non è facile, ma non possiamo togliercelo dalla testa. Se fosse possibile, lo faremo".

L'indiscrezione del weekend congiunto F1, MotoGp era circolata già dallo scorso aprile e chissà che per il campionato 2025 non si possa mettere in pratica: come reagiranno i tifosi? Lo scopriremo in caso di ufficializzazione, nel frattempo Ezpeleta ha toccato altri argomenti, a cominciare da Marc Marquez, fresco di contratto con Ducati Gresini: "E' uno dei migliori piloti della storia del motociclismo – ha spiegato il numero uno di Dorna - poter avere la possibilità di farlo tornare a lottare ancora, sarà un ulteriore stimolo. Ovviamente ci manca. Sono assolutamente sicuro che Marc sarà competitivo".

Sul calendario: "Il limite è di 22 Gran Premi perché crediamo che sia giusto ed è anche l'accordo che abbiamo con le case e i team. Onestamente penso che non dovremmo correre più gare, ma neanche meno non sarebbe corretto”.

Infine, sulla possibilità di un campionato del mondo di MotoGp con le moto elettriche, Ezpeleta non sembra propenso ad un torneo di due ruote green, un po' come del resto avviene con la sopracitata Formula 1: "E' una possibilità molto lontana al momento. Sono più favorevole a cercare di raggiungere l'inquinamento zero attraverso la benzina sintetica. Le MotoE di oggi non hanno nulla a che fare con quelle di cinque anni fa. E se un giorno sarà possibile l’idrogeno come soluzione valuteremo cosa fare, sempre con l’aiuto dei produttori”.