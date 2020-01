A breve le Tesla parleranno, lo annuncia Elon Musk tramite un post su Twitter

Le vetture Tesla, in un futuro non molto remoto, potranno parlare non solo alle persone all'interno dell'abitacolo, ma anche a coloro che si trovano al di fuori. Lo ha mostrato Elon Musk tramite un video postato su Twitter.

Non è un segreto in effetti il fatto che Tesla voglia utilizzare l'intelligenza artificiale all'interno della produzione di automobili. Qualche hanno fa la società ha assunto Andrej Karpathy per porlo al comando di un team addetto al digitale e all'intelligenza artificiale, per poi espandere man mano il progetto.

Ovviamente il fine principale di tutto ciò è migliorare le capacità di guida autonoma delle proprie EV, ma questo non esclude secondi fini. Ad esempio è recente la notizia che vede la compagnia impegnarsi nello sviluppo di una rete neurale in grado di prevedere le condizioni meteorologiche.

Adesso però il focus si sposta sui comandi vocali utili a impartire ordini alle Tesla le quali, a quanto pare, poi potranno anche rispondere e comunicare con coloro che si trovano all'esterno della vettura. Questo il commento di Elon Musk alla clip da lui postata:"Ben presto le Tesla parleranno alle persone se volete. E' tutto vero."

Tornando alla guida autonoma, è di pochissimi giorni fa una notizia che riporta del perfetto funzionamento dell'Autopilot, che è stato in grado di evitare un incidente frenando in automatico. Il sistema proprietario Tesla è sempre più efficace, ed infatti in Europa è stata aperta una petizione mirata a rimuovere i limiti che ne castrano il funzionamento sul vecchio continente.